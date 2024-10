🎥 Sammy Bossut vertelt opvallende anekdote over aanloop WK 2014: "Die voicemail veranderde alles voor mij"

In de nieuwste aflevering van de MIDMID-podcast vertelde Sammy Bossut enthousiast over zijn glorieperiode bij onder andere Zulte-Waregem. Bossut herinnerde zich zijn eerste oproeping voor de Rode Duivels op een wel heel bijzondere manier.

In de aanloop naar zijn oproeping was Bossut samen met Silvio Proto geselecteerd in de voorselectie. De druk op dat moment was aanzienlijk, zeker toen de beslissing voor Proto werd genomen.

Tijdens een belangrijke wedstrijd tegen Club Brugge gebeurde er iets onverwachts. "Aan de rust kwam mijn derde keeper naar mij toe. Proto was gekwetst", zegt Bossut.

De situatie werd alleen maar groter toen Bossut zich na de eerste helft in de kleedkamer bevond. "Ik kwam binnen en keek naar mijn gsm", herinnert hij zich. Tot zijn verbazing ontdekte hij een gemiste oproep.

Na de wedstrijd luisterde de doelman van Zulte-Waregem naar de boodschap van bondscoach Marc Wilmots. “Ik verwacht u maandag op training in Genk."

In mei 2014 werd Bossut officieel opgeroepen voor de Rode Duivels in het kader van de voorbereiding op het WK in Brazilië. Zijn eerste kans om te schitteren kwam op 26 mei 2014, toen hij zijn niet-officiële debuut maakte in een oefeninterland tegen Luxemburg.

Omdat bondscoach Marc Wilmots één keer te veel wisselde, werd die wedstrijd niet door de FIFA erkend. Een domper voor Sammy Bossut al mocht hij wel meegaan naar het WK in Brazilië.