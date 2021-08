STVV geeft 20-jarig talent al een nieuw contract

Jonge talenten verder ontwikkelen belooft een belangrijk aspect te worden bij STVV. Een nieuw contract is dan ook reeds afgesloten met David Mindombe. De Belgische verdediger is sinds vorig jaar spelers van de Kanaries en heeft nu al een contractverlenging gekregen.

Met een overwinning tegen Gent, een gelijkspel bij Charleroi en een nederlaag tegen Zulte Waregem hebben ze bij STVV dit seizoen al van elk resultaat kunnen proeven. Met het oog op de toekomst zal de doorstroming van jonge talenten zeer belangrijk zijn voor de uitbouw van de ploeg. Met dat in het achterhoofd geloven ze in Sint-Truiden alvast fel in David Mindombe.

Zijn contractverlenging is daar het beste bewijs van. De Congolese Belg maakte in augustus 2020 de overstap van de U21 van OH Leuven naar die van STVV. Daar overtuigde hij zodanig dat hij van bij de voorbereiding van dit seizoen deel uitmaakt van de A-kern.

David Mindombe tekent een verlenging van zijn contract als Kanarie



🤞 Good luck, David!



— STVV (@stvv) August 11, 2021

Minuten sprokkelen op het hoogste niveau deed hij nog niet, maar de 20-jarige Mindombe behoorde wel tot de wedstrijdselectie tegen Charleroi. STVV verklapt voorlopig niet tot wanneer Mindombe na deze nieuwe overeenkomst nu precies onder contract ligt.