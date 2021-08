Union SG gaat nog door tot 2024 met Belgische verdediger

Union SG beleeft een fantastische seizoensstart, maar denkt ook aan de toekomst. Voor verdediger Siebe Van der Heyden komt er nog niet snel een einde aan zijn periode bij Union. De Belg heeft zijn handtekening gezet onder een contractverlenging.

Siebe Van der Heyden doorliep de laatste jeugdreeksen bij Anderlecht en belandde via een omweg langs Oostende in 2018 bij het Nederlandse FC Eindhoven. Een klein jaar later haalde Union hem daar weg. Sindsdien speelde Van der Heyden 44 officiële wedstrijden voor Union.

De ploeg van Felice Mazzu wil ook graag langer met hem door. Ploeg en speler bereikten een nieuwe overeenkomst tot 2024. Er is ook een optie voor nog een extra jaar. Als die ook nog gelicht wordt, blijft Van der Heyden dus nog vier jaar bij Union voetballen.

Siebe Van der Heyden was tijdens de eerste drie speeldagen telkens titularis en miste dit seizoen nog geen minuut in 1A.