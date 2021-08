KV Mechelen komt met nieuws over de problemen met Joachim Van Damme

Het gaat bij KV Mechelen de goede richting uit voor Joachim Van Damme. Volgende week komt hij terug bij de A-kern.

Omdat hij vaak te laat kwam of zelfs niet opdaagde werd Joachim Van Damme voor onprofessioneel gedrag naar de B-kern verwezen.

Vanaf volgende week is hij er wel weer bij in de A-kern. “We willen Jo terug bij de groep halen, hopende dat de knop volledig omgedraaid is”, zei Wouter Vrancken op zijn persbabbel. “Ik heb een goed gesprek met hem gehad en hij heeft schuldbesef. Hij heeft een juiste motivatie gevonden om terug te komen. Hopelijk kan hij de perceptie helemaal omdraaien.”

Wellicht last Vrancken nog een extra oefenpot in. “Het zou kunnen dat we op maandag oefenen tegen OH Leuven. Dan kan Jo een helft of zo meespelen. Hij kan pijnvrij trainen maar conditioneel heeft hij nog een weg af te leggen.”

KV Mechelen mist zondag tegen AA Gent nog heel wat geblesseerden: Dailly, Dassy, Van Hoorenbeeck en De Camargo zijn er niet bij. “Maar voor die laatste twee ziet het er wel goed uit. Ik verwacht Van Hoorenbeeck en De Camargo volgende week op training bij de groep.”