Ligue 1-Belgen Sels, Foket en Faes reageren op komst van Messi: "Hij is een icoon" en "Iedereen vraagt me tickets"

Matz Sels, Thomas Foket en Wout Faes: deze drie Belgen kijken binnenkort Lionel Messi in de ogen, nu de Argentijnse superster voor PSG gaat voetballen. Een groots moment zal dat zijn voor onze landgenoten in de Ligue 1. Sels treft PSG zaterdag al, maar Messi zal nog niet meedoen.

"Zes keer Ballon d'Or - dat zegt genoeg. Hij is een icoon", zegt Strasbourg-doelman Sels in HLN over Messi. "Graag had ik er komend weekend al tegen gespeeld, want je bent toch benieuwd hoe dat moet zijn. Hoe zijn precisieschoten op doel komen. Ik hoop dat ik er in de terugwedstrijd bij ga kunnen. Dat zijn vrijschoppen niet recht in de kruising belanden. Je wil in je carrière wel tegen zulke sterren spelen."

Binnen twee weken trekt PSG naar Reims, de ploeg van Foket en Faes. Wie weet is Messi er dan wel al bij. "Als je alleen al ziet wat zijn transfer teweeg heeft gebracht. Da's niet normaal. Al die fans aan de luchthaven en het stadion. Zijn komst is een serieuze boost voor de Ligue 1", stelt Foket. "Bovendien is mijn broer helemaal zot van Messi."

Haast niet te geloven welke sterren er ondertussen allemaal rondlopen in Parijs. "Neymar, Mbappé, Messi, di María... Geschift. Iedereen vraagt me tickets voor tegen PSG", bekent Foket. "Messi: da's het beste van het beste, hé", is ook Faes een fan. "Als ik lees dat niet alleen hij, maar mogelijk ook Sergio Ramos tegen ons zijn debuut voor PSG zal maken. Voor de ogen van de wereldpers."

Wout Faes heeft al een droomscenario in zijn gedachten. "Stel je voor, dat je dan met een goeie tackle de bal van Messi kan ontfutselen. Hoe plezant moet dat niet zijn? Ik ga ervan genieten straks, tegen PSG."