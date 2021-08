Maarten Stekelenburg zal niet meer voor Oranje in doel staan

Maarten Stekelenburg heeft beslist dat hij niet meer bij Oranje als keeper zijn opwachting zal maken.

Vandaag maakte bondscoach Louis van Gaal een eerste ruime selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden met Nederland bekend.

In de rand van die voorstelling liet Maarten Stekelenburg weten dat hij niet meer voor Oranje zal aantreden.

Stekelenburg is er 38 en speelde 63 keer bij Oranje. Zijn eerste match was op 3 september 2004. Na een lange periode van afwezigheid was hij er dit jaar weer bij.

Van Gaal heeft voorlopig vier doelmannen geselecteerd: Justin Bijlow, Joël Drommel, Tim Krul en Remko Pasveer.