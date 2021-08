Arnaud Bodart is de Man van de Match bij Beerschot - Standard

Standard Luik mag zijn doelman Arnaud Bodart op hun blote knieën bedanken. Het sluitstuk achteraan toonde zich heel secuur en zorgde ervoor dat Beerschot niet terug in de wedstrijd kon komen.

Standard Luik ging met 0-1 winnen op het veld van Beerschot, het verslag kan u HIER lezen. Hun doelman vertolkte een hoofdrol in deze driepunter.

Het gaat een baalweek zijn geweest voor Arnaud Bodart. Vorig week slikte hij nog vijf doelpunten tegen Antwerp en kon hij weinig of niets doen om zijn ploeg te helpen. Een doelman moet mentaal sterk zijn en dat heeft hij vandaag getoond. Er was niets meer te merken van de vijfmaal dat hij zich vorige week moest omdraaien. Vanaf de eerste minuut stond hij klaar om de netten schoon te houden waar hij ook in slaagde.

Kanttekening hierbij is dat Beerschot buiten tweemaal Sanyang niet tot echt grote kansen kwam. Maar zelf dan stond Bodart klaar om zijn ploeg te helpen. Het sluitstuk van zijn wedstrijd was het stoppen van de strafschop van Holzhauser. Bodart koos voor zijn linkerhoek en bleek dit juist ook de hoek te zijn waar Holzhauser voor koos. De combinatie van een goede keuze en een zwak schot zorgde ervoor dat Bodart zijn ploeg op voorsprong bleef.

Vlak daarvoor had hij ook een aandeel in het enigste doelpunt van de partij. Bodart was degene die, na en aanval van Beerschot, de bal snel lanceerde waardoor de bal uiteindelijk bij Klauss terecht kwam en zo kon afwerken.

Een prima partij van de Bodart die toont dat hij buiten talent en een goede mentaliteit ook de nodige maturiteit brengt in deze jonge groep.