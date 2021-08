Gerd Müller, icoon van Bayern München, overleden op 75-jarige leeftijd

Bayern München kwam met het droevige nieuws naar buiten dat één van hun iconen, Gerd Müller, is overleden.

Gerd Müller is vanochtend op 75-jarige leeftijd overleden, dat meldt Bayern München. Müller is een van de grootste iconen uit het Duitse voetbal. Hij had al sinds 2015 Alzheimer. Herbert Hainer, voorzitter van Bayern reageerde: "Vandaag is een trieste, zwarte dag voor FC Bayern en al zijn fans. Gerd Müller was de beste spits die er ooit is geweest - en een fijn persoon, een persoonlijkheid in het wereldvoetbal. Wij zijn in diep verdriet verenigd met zijn vrouw Uschi en zijn familie. Zonder Gerd Müller zou FC Bayern niet de club zijn waar we vandaag allemaal van houden. Zijn naam en de herinnering aan hem zullen voor altijd voortleven".

In 607 wedstrijden voor Bayern scoorde hij maar liefst 566 keer. Hij vestigde ook een record in de Bundesliga van 365 doelpunten. Op zijn palmares staan één WK, één EK, drie keer de Europacup I, één keer de Europacup II, vier Duitse titels en vier Duitse bekers.