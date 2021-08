🎥 Saint-Maximin danst de verdediging voorbij en levert daarna de ideale assist af

Allan Saint-Maximin speelde een prachtige eerste helft tegen West Ham. De dribbelkont van Newcastle gaf na amper vijf minuten al een heerlijke assist. Hij danste voorbij Declan Rice alsof het niets was en gaf een perfecte voorzet naar Callum Wilson.

"Ik heb dat nog nooit gezien tijdens een wedstrijd, zo een schijnbeweging rabona", vertelde Bart Raes, de presentator van Play Sports, vol bewondering tijdens zijn analyse in de rust.

Allan Saint-Maximin in the first half for Newcastle vs. West Ham:



◉ Most take-ons (5)

◉= Most chances created (4)

◉= Most assists (1)



Causing the Hammers all sorts of problems. 🏃‍♂️ pic.twitter.com/WfNMmrWd4S