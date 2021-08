Salah's entourage wijst richting de Reds: "Ik hoop dat ze naar zijn wedstrijd kijken"

Liverpool wil de contracten van de sterkhouders van de ploeg verlengen, maar met Salah kwam het nog niet tot een akkoord.

Hoewel Liverpool enorm hard aan het werken is om de sleutelspelers langer aan de club te verbinden, is er met Mohamed Salah nog geen akkoord. De 29-jarige vleugelspeler gaat momenteel nog niet akkoord met wat ze hem bij Liverpool aanbieden. Salah heeft er wel nog een contract lopen tot 2023. Tegen Norwich speelde hij dit weekend een hele knappe wedstrijd. Met een doelpunt en twee assists was hij in elk doelpunt van de Reds betrokken. Dat zag ook zijn zaakwaarnemer, Ramy Abbas Issa.

I hope they’re watching. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 14, 2021

"Ik hoop dat ze kijken", zette de zaakwaarnemer van de Egyptische international op zijn Twitter. Met die Tweet verwijst hij zeer waarschijnlijk naar het bestuur van Liverpool. Het is niet waarschijnlijk dat die Tweet positieve gevolgen zal hebben voor de sfeer tijdens de verdere onderhandelingen over een eventuele contractverlenging voor Mohamed Salah.