Westerlo opent het nieuwe seizoen direct met een overwinning op Virton

Westerlo heeft de ambitie om de titel te behalen in 1B. Op de eerste speeldag hebben ze onder de nieuwe trainer, Jonas De Roeck, alvast een goede stap gezet.

Westerlo haalden het met 0-2 bij Virton. De basis van de overwinning werd al vroeg in de wedstrijd gelegd, want al na een kwartier zorgde Van Eenoo voor de voorsprong. Daarna duurde het lange tijd tot Westerlo de zege helemaal over de streep kon trekken, maar negen minuten voor tijd kon Bernat dan toch alle twijfels wegnemen.



Dankzij de zege gaat Westerlo meteen mee aan de leiding, samen met RWDM en Waasland-Beveren.