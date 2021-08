Batshuayi kondigt zijn transfer aan, maar... 'Chelsea passeert via deze constructie nog maar eens langs de kassa'

Michy Batshuayi gaat voor Besiktas JK voetballen. Maar de transfer krijgt een héél vreemde wending. Eentje waarbij Chelsea FC langs de kassa zal passeren.

Michy Batshuayi gaat zijn aflopende contract bij Chelsea FC namelijk met een seizoen verlengen. Dat meldt Foot Mercato. Besiktas JK heeft namelijk de financiële middelen niet om Batsman ineens aan te kopen.

Het wordt dus een huur voor één seizoen waarbij Besiktas het volledige loon van de Rode Duivel - dat bedraagt net geen drie miljoen euro - zal betalen. Daarnaast betalen de Turken nog eens 100.000 euro huurgeld aan Chelsea.

Met of zonder aankoopoptie?

Maar dat is nog niet alles. Vervolgens zal er - al spreken diverse bronnen elkaar tegen - een verplichte aankoopoptie volgen. Met andere woorden: Besiktas is na het seizoen verplicht om de aanvaller te kopen. Een exact bedrag is niet gekend, maar dat zal rond tien miljoen euro schommelen.

En dat allemaal om rond de regels van de Financial Fair Play te dansen…