Uitstel, maar geen afstel? 'PSG wil Pogba volgend seizoen naar Parijs lokken met waanzinnig salaris'

Met de komst van Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, Pereira en Messi heeft PSG al heel wat ronkende namen binnengehaald. Ook Paul Pogba prijkt op het lijstje met transferdoelwitten, maar zelfs voor PSG is trop te veel en te veel is trop.

De kans dat Paul Pogba dit seizoen naar PSG komt, is quasi onbestaande. Maar uitstel is geen afstel, want het Britse Independent weet dat PSG Paul Pogba naar Parijs wil lokken met een astronomisch salaris van 600 000 euro per week!

Het contract van Paul Pogba bij Manchester United loopt aan het einde van dit seizoen af, waardoor hij transfervrij kan vertrekken. Met dit astronomische salaris probeert PSG alvast mogelijk geïnteresseerde clubs voor te zijn.

De 28-jarige middenvelder liet het alvast niet aan zijn hart komen afgelopen weekend. Met liefst vier assists had de 84-voudige international een groot aandeel in de ruime 5-1 zege van Manchester United tegen Leeds United.