OFFICIEEL: KV Oostende pikt middenvelder op in de Bundesliga

KV Oostende heeft een volgende aanwinst te strikken. Vincent Koziello werd gratis opgepikt nadat hij zijn contract bij 1.FC Köln liet ontbinden.

Vincent Koziello had nog een contract tot het einde van het seizoen bij 1.FC Köln, maar dat werd in onderling overleg beëindigd. KV Oostende profiteert van de situatie en neemt de 25-jarige middenvelder gratis over.

De Fransman tekent een contract voor drie seizoenen in de Koningin der Badsteden. In de overeenkomst zit ineens een optie voor een extra jaargang vervat.