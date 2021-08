Lierse K. en Virton moeten al aan de bak in Croky Cup, andere 1B-clubs pas binnen twee rondes: "Geen touw aan vast te knopen"

Lierse Kempenzonen begon vrijdag aan de competitie met een verdienstelijk gelijkspel op het veld van Deinze (1-1). Vanavond moeten de Pallieters alweer aan de bak, twee rondes vroeger dan de reeksgenoten. En dat zorgt voor wrevel op het Lisp.

Terwijl de andere 1B-clubs pas in ronde vijf van de Croky Cup instromen, werden Excelsior Virton en Lierse K. al opgevist in ronde drie. Virton gaat woensdag op bezoek bij Londerzeel, terwijl voor Lierse K. dinsdagavond een lastige klus wacht.

Een verplaatsing naar Thes Sport dient zich immers allerminst aan als een avondwandeling voor de mannen van Tom Van Imschoot. "Wij moeten twee rondes eerder aan de bak dan onze reeksgenoten... Hier kan je toch geen touw aan vastknopen? Zoiets kan alleen in België", uitte de T1 van de Pallieters zijn onvrede in GVA. "Bovendien is Thes Sport uit de hoogste amateurklasse de lastigste tegenstander die we konden treffen."

De voorbije jaren bakte Lierse K. er weinig van in de Croky Cup. Een vroege uitschakeling tegen Thes Sport is dan ook uit den boze. "Ik heb de staf en spelers laten weten dat we belang hechten aan deze competitie", aldus voorzitter Luc Van Thillo. "Het moet onze ambitie zijn om over enkele weken met de eersteklassers de trommel in te gaan."