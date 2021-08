Schot in de zaak: 'Club Brugge dichter bij winger AS Roma met PSG-verleden'

Club Brugge wil er heel erg graag een aanvaller bij deze zomermercato en heel wat namen passeerden al de revue.

Met Ruben Providence is er zoals we aantal dagen geleden al wisten te melden nu een nieuwe naam bijgekomen. De Franse winger van AS Roma staat op de radar van Club Brugge.

Volgens Het Nieuwsblad zou er mogelijk schot in de zaak kunnen komen als hij kan overtuigen en zou er sprake zijn van een mogelijke huur met aankoopoptie.

Blauw-zwart heeft vermoedelijk enkele dagen geleden al een bod gedaan hebben op de 20-jarige linkerflankspeler van de Romeinen.

Deze zomer werd hij door AS Roma overgeheveld van de U19 naar de A-kern, in het verleden speelde hij ook nog bij de jeugd van PSG.