Vrancken en Kaya bespreken de kwesties Van Damme en Peyre: "Van Damme heeft echt het KV-DNA"

Geen ideale seizoensstart bij KVM en dan zijn er ook randzaken die meespelen. Van Damme en Peyre stonden in nog geen enkele competitiewedstrijd aan de aftrap, maar kwamen wel in het nieuws. Van Damme werd even naar de B-kern gezet, Peyre flirtte met een transfer.

Joachim Van Damme werd inmiddels weer bij de A-kern gehaald, maar het is nog wachten op zijn eerste minuten in het eerste elftal. In de competitie tenminste, want maandag deed hij wel mee in een oefenmatch tegen OHL. Tijdens de laatste twee speeldagen werd KVM geconfronteerd met een groot gebrek aan duelkracht op het middenveld. Het kan Van Damme dus nog goed gebruiken.

© photonews

"Joachim heeft echt het KV-DNA, dat moet ik u niet vertellen. Het gegeven is dat hij ondertussen al zes maanden niet meer speelde", schetst Onur Kaya de situatie. "Hij is nu sowieso wel fit, hij traint mee. Ik hoop dat hij iets kan bijbrengen. Ik denk sowieso niet dat hij alles op zijn eentje gaat kunnen doen, maar hij kan zeker karakter en duelkracht bijbrengen op het middenveld."

© photonews

We vroegen Wouter Vrancken of hij gezien het verloop van de laatste duels geneigd is om naar Van Damme terug te grijpen. "Momenteel is dat geen optie. Niet door het verhaal van de B-kern, maar omdat hij nog maar net terugkomt uit blessure. We willen bij Mechelen allemaal dat Joachim fris is en fysiek klaar is. Zover staat hij nog niet. Meer moet je daar niet achter zoeken. Komend weekend moeten we hem nog niet verwachten."

Een speler die uit bij Gent wel al een invalbeurt afwerkte, is Thibault Peyre. De verdediger die de voorbije weken nog op weg leek naar de uitgang. "Ik had voordien met hem een gesprek en hij heeft gezegd dat de knop volledig omgedraaid is. Ik neem aan dat dat dan ook zo is en dat we volledig op hem kunnen rekenen. Ik hoop dat het transferverhaal van Peyre volledig voorbij is en hij nu weer helemaal terug bij ons is."