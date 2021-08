Goed nieuws voor Feyenoord: doelman gaat contract verlengen

De kans is zeer groot dat Justin Bijlow binnenkort zijn contract verlengt bij Feyenoord. Goed nieuws dus voor de Rotterdammers.

Feyenoord is er dan toch in geslaagd om doelman Justin Bijlow langer aan de club te binden. Het Nederlandse Voetbal International meldt dat de 23-jarige Nederlanse doelman binnenkort een nieuw contract zal tekenen. Momenteel loopt Bijlows contract nog tot in 2023, maar daar zouden nog enkele jaren bijkomen.

Bijlow werd vorig seizoen een vaste waarde tussen de palen bij Feyenoord. Hij was wel een lange tijd buiten strijd met een teenblessure. Toen stond Nick Marsman tussen de palen, maar hij verliet Feyenoord vorige maand voor een avontuur bij het Amerikaanse Inter Miami. Al het vertrouwen ligt nu dus op de schouders van Bijlow.