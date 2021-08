Einde verhaal: Standard verwijst ervaren pion naar B-kern na komst van Juve-huurling

Het avontuur van Maxime Lestienne bij Standard is definitief voorbij. Dankzij de komst van Hamza Rafia is hij nu helemaal overbodig in de selectie van Mbaye Leye en wordt hij door zijn club naar de B-kern verwezen.

Een verrassing is het niet: De voorbije vier competitiewedstrijden was de naam van Lestienne nergens te bespeuren op het wedstrijdblad. Standard wil hem dus absoluut verpatsen. Zeker na het aantrekken van Juventus-huurling Hamza Rafia. Volgens Het Nieuwsblad wil Standard hun kern niet té groot laten worden en verwijzen ze daarom de 29-jarige flankaanvaller naar de B-kern. Daar zal hij dus tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe club nog een tijdje zijn conditie op peil moeten houden. In totaal speelde Lestienne 107 wedstrijden voor de Rouches.