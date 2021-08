'Club Brugge biedt 10 miljoen euro, maar ziet Ajax toptransfer mogelijk kapen'

Voor Club Brugge mag het deze zomer gerust wat meer zijn. En dankzij de binnengekomen miljoenen voor Odilon Kossounou kan het ook aan alle kanten vooruitgaan, zo blijkt. Er is een deal die al een tijdje aansleept ondertussen en waarvoor er nu een verrassende wending in de maak lijkt.

Club Brugge is op zoek naar flankspelers en is daarbij onder meer uitgekomen bij Mohamed Daramy - een 19-jarige flankaanvaller van FC Kopenhagen.

Ajax

Volgens Deense bronnen deed blauw-zwart ondertussen al een aanbod van minstens tien miljoen euro op de winger.

Daarmee is er nog geen deal. In de Nederlandse wandelgangen klinkt het ondertussen dat Ajax in de dans wil springen om de transfer te kapen.