Manchester United-legende lijdt aan dementie

Denis Law, een van de beste Schotse voetballers aller tijden en icoon van Manchester United, lijdt aan dementie. Dat maakte de goalgetter van weleer via de website van United bekend.

Denis Law (81) droeg in twee periodes het shirt van Manchester City, maar groeide desondanks uit tot een United-icoon. De Schot trof in het shirt van de Mancunians 237 keer raak in 404 duels. Hij maakte deel uit van de befaamde Busby Babes.

Denis Law, bijgenaamd de King of United, lijdt aan een zeldzame vorm van dementie. Dat maakte de Schot bekend via een erg moedige en open statement op de website van 'zijn' Manchester United. "Ik heb ontzettend veel plezier gehad aan alles wat ik beleefd heb in mijn leven. Ik heb goede en slechte dagen, en ik haat de gedachte dat er dagen zullen zijn dat ik het allemaal niet meer begrijp", klinkt het onder meer.

Law is samen met George Best en Bobby Charlton vereeuwigd met een standbeeld in de buurt van Old Trafford.