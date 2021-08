Louwagie zet nodige druk op Europees duel: "Evenveel waard als grote uitgaande transfer"

In de Conference League staan de play-offs op het programma de komende twee weken. Daarin trekt AA Gent naar Polen voor een erg belangrijk dubbel duel.

Voor Michel Louwagie is doorgaan in de Conference League een absolute must. "Aan de voorrondes heb je financieel niets en door de verplaatsingen en de vermoeidheid verlies je punten in de competitie, daar heb je niets aan", aldus de sterke man van Gent.

5-6 miljoen

"Een groepsfase zou tot zo'n vijf à zes miljoen euro kunnen opleveren. Dat is evenveel als een grote, uitgaande transfer."

"Om maar te zeggen: de wedstrijden tegen Czestochwa zijn even belangrijk als een grote transfer", zet Louwagie de nodige druk in Het Laatste Nieuws.