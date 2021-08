Club Brugge zorgt met nieuwe sponsor voor absolute primeur

Club Brugge heeft een nieuwe sponsor beet. Het gaat om een spraakmakende deal, een primeur zelfs. Voor het eerst zal een Belgische voetbalclub gesponsord worden door een bedrijf op de cryptomarkt. Club gaat immers in zee met het Nederlandse Blox.

Een filmpje met Noa Lang in de hoofdrol stelt Club zijn nieuwe samenwerking voor en ook zijn aangepaste shirt. Op de truitjes van blauw-zwart prijkt voortaan het logo van Blox op de mouw. Alleszins in wedstrijden in het kader van de Belgische competitie en de Beker van België.

In de Europese matchen zal het logo van Eleven Sports op diezelfde plek staan. Club Brugge heeft een overeenkomst met Blox gesloten voor twee seizoenen. De crypto-app stelt mensen in staat om zonder technische kennis cryptomunten te kopen en te verkopen.

"Club Brugge en BLOX zijn twee innovatieve bedrijven, in een wereld die bijzonder snel evolueert", verklaart voorzitter Bart Verhaeghe deze nieuwe partnership. "Cryptomunten zullen in de toekomst een meer prominente rol spelen in onze economie, maar het brede publiek heeft er nu vaak nog geen toegang toe. De app van BLOX brengt daar verandering in."