Standard wint voor het eerst dit seizoen in eigen huis dankzij kolkend Sclessin en springt meteen naar leidersplaats

Standard weet weer wat winnen is in eigen huis. Na een lastige partij tegen KV Oostende wonnen de Rouches uiteindelijk met 1-0. In een potig slotkwartier kreeg Oostende bovendien nog een rode kaart.

De Rouches werden voor het eerst in een lange tijd ontvangen door een kolkend Sclessin. De Rouches gingen met de steun van het publiek op zoek naar hun eerste driepunter van het seizoen in eigen huis. Na een korte en pittige studieronde nam Standard ook de bovenhand in de partij. Klauss kreeg op enkele minuten tijd twee grote kansen maar kwam niet verder dan de dwarsligger. De bezoekers zetten er een kopballete van Ambrose tegenover dat op het dak van het doel belandde. © photonews De wedstrijd leek helemaal te zullen ontploffen maar beide ploegen gingen opnieuw richting een studieronde die eigenlijk de hele eerste helft zou duren. In de blessuretijd kwam opnieuw Ambrose nog dicht bij een doelpunt maar de KVO-spits besloot naast vanuit een scherpe hoek. De tweede helft begon opnieuw veelbelovend met een poging voor Dönnum maar daarna duurde het opnieuw even tot een ploeg gevaarlijk kon zijn. Op het uur kreeg Raskin een grote kans na een fraaie steekpass van Siquet maar de middenvelder raakte niet voorbij doelman Hubert. © photonews Net als in de eerste helft, spiegelt Oostende zich aan het gevaar van Standard. Gueye zet Ndicki op weg naar doel maar Bodart was ook niet van plan om zich te laten voeren en bracht redding met zijn benen. Zoals meestal bij wedstrijden van Standard, vielen de doelpunten ook nu in de tweede helft. Een vrije trap van Siquet werd aan de tweede paal teruggekopt door Dragus. Amallah stond klaar om de 1-0 in doel te koppen. Het leek erop dat Amallah buitenspel stond maar na lang wachten op een oordeel van de VAR, werd het doelpunt toch goedgekeurd. Het laatste kwartier werd nog zeer potig met 6 gele kaarten en ook een rode voor Theate. Rafia wist dat de Oostendse verdediger al een gele kaart had gekregen en gaat dan nadrukkelijk naar hem op zoek in het duel. Visser laat zich een beetje vangen en geeft Theate zijn tweede gele kaart van de avond waardoor Oostende voor de tweede keer op rij met 10 een wedstrijd moet beëindigen. Door de overwinning staat Standard ook aan de leiding in 1A, al moeten de andere ploegen hun 5e speeldag nog afwerken.