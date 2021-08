Westerlo laat Davy Gilles en nieuw clublied op u los: "We dromen al van de trofee, dus geef maar nu al een tournee"

Westerlo heeft een nieuw clublied en dat zal iedereen geweten hebben! Charmezanger Davy Gilles, één van de zangers van De Romeo's, werd opgetrommeld om het nummer 'Geel & Blauw' in te zingen. Geheel in de stijl die je dan mag verwachten.

De titel is uiteraard een verwijzing naar de clubkleuren naar Westerlo en die moesten uiteraard ook in de tekst verwerkt worden. "Geel en Blauw, we doen het samen, alleen voor Westerlo." Ook bij de andere lyrics worden de clichés, en uiteraard ook de rijmpjes, niet gemeden.

"We dromen al van de trofee, dus geef maar nu al een tournee. Wij zijn de Westel-clan, er is niets dat onze ploeg niet kan. De leukste ploeg van heel het land, het is stil aan de overkant", klinkt het onder meer. Ook wordt Westerlo beschreven als een 'wereldploeg uit het Kempenland'.

Een goede manier om het enthousiasme bij de supporters aan te wakkeren, zo vlak voor de eerste thuismatch in de competitie. Westerlo ontvangt vrijdagavond RWDM in 't Kuipje, waar 'Geel & Blauw' dan ook zeker door de boxen zal knallen.