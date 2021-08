Peter Maes vraagt tijd en geduld voor zijn Beerschot

Zondag staat de moeilijke verplaatsing naar Club Brugge op het programma. Beerschot trainer Peter Maes vraagt geduld voor zijn Beerschot.

Beerschot draagt momenteel de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. Met verplaatsingen naar Club Brugge en de week nadien naar Sporting Charleroi lijkt het geen gemakkelijke opdracht om onderaan weg te geraken. Een extra bemoeilijkende factor is de zware blessure van middenvelder Ryan Sanusi. Die is mogelijk voor maandenlang buiten strijd. Peter Maes keek bij Het Laatste Nieuws al eens vooruit naar de wedstrijd van zondag.



"We zijn stelselmatig aan het komen, maar hebben nog een beetje tijd nodig. Toen ik bij Beerschot tekende, hadden we slechts acht fitte en beschikbare spelers. Intussen hebben we al een hele weg afgelegd", klinkt het.