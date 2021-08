Deur voor Radja Nainggolan blijft gesloten bij de Rode Duivels

Radja Nainggolan speelde afgelopen weekend zijn eerste minuten voor Antwerp en liet veelbelovende zaken zien. Al zal een terugkeer naar de Rode Duivels geen optie meer zijn volgens Roberto Martinez.

Bij de voorstelling van Nainggolan kwam natuurlijk de vraag over hoe hij zijn toekomst ziet als Rode Duivel. Namelijk of dit nog een optie is? Hij wou hier niet teveel woorden aan kwijt tot zelfs geen. Nu heeft bondscoach Martinez hier bij La Dernière Heure wel op gereageerd.

Roberto Martinez houdt de deur voor 'Il Ninja' namelijk gesloten. "Hij heeft zelf beslist om te stoppen als international en dat moeten we respecteren", is de Spanjaard duidelijk. "Maar zijn terugkeer op de Belgische velden is wel een uitstekende zaak voor het Belgische voetbal. We zijn altijd verheugd als een Rode Duivel terugkeert en Radja zal een enorme meerwaarde aan Antwerp bieden."