📷 Retro : 13 jaar geleden haalde Manchester City ene Vincent Kompany

22 augustus 2008, Vincent Kompany verlaat Hamburg en tekent bij Manchester City twee jaar na zijn vertrek bij Anderlecht.

Vandaag is het exact dertien jaar geleden: op 22 augustus 2008 landde Vincent Kompany in Engeland. Na twee seizoenen in Hamburg te hebben doorgebracht, tekende de Belgische verdediger bij Manchester City. Voor een bedrag van amper 6 miljoen pond (ongeveer 7 miljoen euro) lieten de Duitsers hem gaan. Het begin van een groot avontuur voor Captain Fantastic.



De voormalige Rode Duivel speelde elf jaar bij The Sky Blues, tot 2019. Een periode waarin hij bijna alles won: vier landstitels, twee FA Cups, vier keer de League Cup en twee Engeland Super Cups. In totaal speelde Kompany 360 wedstrijden voor de Citizens.

ON THIS DAY: In 2008, Man City signed Vincent Kompany from Hamburg for just £6m.



◉ 360 appearances

◉ 20 goals

◉ 12 trophies



Ter herinnering, Vincent Kompany beëindigde zijn avontuur bij City op 1 juli 2019 om terug te keren naar de club van zijn jeugd, Anderlecht. Na een ingewikkeld seizoen als speler-trainer besloot de Belgische verdediger om zijn schoenen aan de haak te hangen en volledig te focussen op het trainerschap.