Ike Ugbo heeft beslist! Goudhaantje op weg naar Genk

KRC Genk heeft bereikt wat ze al een hele tijd wouden bereiken: Ike Ugbo komt terughalen naar onze competitie. De 22-jarige spits van Chelsea stond al gedurende lange tijd in de belangstelling van de Limburgers, maar het duurde lang tot beide ploegen een akkoord vonden. Enkele dagen geleden toonde Marseille ook opeens interesse en zag het er even slecht uit voor Genk, maar eind goed al goed, Ugbo kiest voor Genk.

Chelsea leende Ike Ugbo vorig seizoen uit aan Cercle Brugge, waar hij zich in de kijker speelde. De Engelse spits scoorde er 17 keer in 34 wedstrijden en gaf ook één assist. Tegen Genk wist Ugbo niet te scoren vorig seizoen. Volgens Fabrizio Romano is de deal afgerond voor vijf miljoen. Binnenkort meer uitleg.

Davide Zappacosta will leave Chelsea on a permanent move. Agreement reached with Atalanta and done deal! Contract will be until June 2025 as per @DiMarzio. 🔵 #CFC



Ugbo to Genk [£5m on permanent move] and Bakayoko to AC Milan [loan] will be the next outgoings for Chelsea