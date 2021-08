Goal van Romelu Lukaku is ook mijlpaal in zijn Anderlechtverleden

Wat een dag voor Romelu Lukaku. Hij won met Chelsea met 0-2 van Arsenal en scoorde zijn eerste goal voor zijn nieuwe club.

Amper 15 minuten hebben ze bij Chelsea moeten wachten op de eerste goal van Romelu Lukaku. Chelsea pakte een mooie zege bij Arsenal.

Chelsea won met 0-2, Lukaku werd meteen ook uitgeroepen tot ‘Man of the Match’. "Ik ben heel tevreden met de overwinning. Winnen tegen Arsenal is goed voor de ploeg en onze prestatie was dat ook. We hadden nog meer kunnen scoren, maar ik ben heel tevreden", zei hij op de website van Chelsea.

Lukaku moest ook terugdenken aan zijn tijd bij Anderlecht. "Vandaag twaalf jaar geleden scoorde ik mijn eerste profdoelpunt voor Anderlecht. Daardoor werd ik vandaag al wakker met een goed gevoel. Ik had het gevoel dat het vandaag zou gebeuren."