Geduld geraakt op: Lierse K. hoopt deze week zomeraanwinst eindelijk speelgerechtigd te krijgen

Lierse en Jonathan Hendrickx bevinden zich in een lastige situatie. De flankspeler traint ondertussen al een hele tijd mee met zijn nieuwe club, maar mag er nog niet in actie komen. Bij de Pallieters hopen ze daar deze week eindelijk verandering in te kunnen brengen.

De 27-jarige rechtervleugelverdediger ondertekende begin augustus een contract voor twee seizoenen op het Lisp. Hij was de dertiende zomeraanwinst voor de club, maar Hendrickx kwam voorlopig nog niet in actie. Volgens Gazet van Antwerpen blijft het wachten op zijn vrijgavepapieren vanuit IJsland. Vorig seizoen verliet hij Lommel voor een avontuur bij KA Akureyri. Jonathan Hendrickx kwam in de IJslandse competitie 15 keer in actie, en was daarin goed voor drie doelpunten, maar wilde terug naar België. Nu blijft het echter nog wachten op zijn eerste minuten. Lierse doet er alleszins alles aan om hem dit weekend tegen Westerlo speelgerechtigd te krijgen.