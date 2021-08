Arsenal zit achter Engels international aan

Trippier was deze zomer nog actief op het EK met Engeland. Arsenal is nog op zoek naar een goede rechtsachter en hoopt zich te versterken met de Engelsman. Hector Bellerin, de huidge rechtsback van Arsenal, wordt al een tijdje gelinkt aan een transfer.

Arsenal are reportedly still interested in Kieran Trippier but are refusing to pay the £34m Atletico Madrid are demanding pic.twitter.com/Ppndx0BINR