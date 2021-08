Volgens La Gazzetta en Tuttosport de enige optie voor Ronaldo: ploegmaat worden van Kevin De Bruyne

Ondanks formele ontkenning vanuit de clubleiding lijkt Cristiano Ronaldo toch nog zijn biezen te gaan pakken deze week bij Juventus. En zijn bestemming zou weer de Premier League kunnen worden.

Volgens La Gazzetta dello Sport en Tuttosport wil de Portugese aanvaller nog steeds weg bij Juventus. Manager Jorge Mendes zou vorige week al hebben gesproken met Manchester City, dat volgens beide sportkranten de voornaamste en misschien wel enige optie is voor de 36-jarige topaanvaller.

Dat zou wel voor wat commotie zorgen, want Ronaldo brak door bij aartsrivaal Manchester United, waar hij zes jaar speelde. City zou wel pas geïnteresseerd zijn als ze er niet in slagen om Harry Kane weg te halen bij Tottenham. Dan zou Ronaldo als doelpuntenmaker in beeld komen.