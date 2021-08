Einde verhaal voor jonge Belg bij Feyenoord? 'Middenvelder moet de club opnieuw verlaten'

Francesco Antonucci kreeg in de voorbereiding nochtans meermaals zijn kans om zich te bewijzen, maar is daar dus niet in geslaagd. Bij Feyenoord komt hij niet meer in de plannen voor, zij willen hem nu dan ook graag (opnieuw) verhuren.

Volgens Voetbal International zou de 22-jarige Belg niet passen in het nieuwe systeem van de Rotterdammers. Daarom moet hij elders op zoek naar speelminuten. Het zal nog wel een lastige opgave worden om een nieuwe club te vinden. Antonucci liep recent een blessure op tijdens een wedstrijd bij de beloften. In 2020 betaalde Feyenoord maar liefst 2 miljoen euro aan AS Monaco voor onze landgenoot. Het blijft nu echter de vraag of hij ooit nog doorbreekt in het eerste elftal. Vorig jaar werd de aanvallende middenvelder verhuurd aan Volendam.