Nice-voorzitter ontkent dat Marseille-spelers slaag kregen: "Die wond was er nog niet toen hij van het veld stapte"

De voorzitter van OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, heeft een opmerkelijk statement gegeven over de gebeurtenissen tijdens de match tegen Marseille. Verschillende spelers van Marseille toonden hun verwondingen na de confrontatie met de Nice-spelers, maar Rivère zegt dat dat overdreven is.

De heibel brak uit nadat Dimitri Payet een flesje terugsmeet toen hij een hoekschop wou nemen. Payet was wel al de hele tijd bekogeld. Daarna bestormden Nice-fans het veld en achtervolgden de Marseille-spelers, van wie ze er een aantal te pakken kregen.

Maar Rivère ontkent dat. "Buiten de foto die we overal zien, is er geen geweld gebruikt richting spelers van Marseille", gaf Rivère dinsdag aan tegen L'Équipe. "Daar komt nog bij dat ik foto's heb gezien van Guendouzi, maar de wond in zijn nek was er nog niet toen hij van het veld stapte."

Volgens Rivère is er alleen richting Payet geweld gebruikt. Eerder zei de voorzitter van Nice dat meerdere spelers van zijn club juist klappen kregen van mensen van Marseille.