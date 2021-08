Stefano Denswil (ex-Club Brugge) trekt op huurbasis naar het Turkse Trabzonspor

Vorig seizoen streek Stefano Denswil voor een tweede keer neer in het Jan Breydelstadion. Een verlengd verblijf bleef uit dus keerde hij deze zomer terug naar Bologna. De centrale verdediger was er overbodig en mocht van zijn club op zoek naar een oplossing. Nu trekt hij naar Trabzonspor.

De 28-jarige Nederlander wordt door zijn Italiaanse club voor een jaar verhuurd aan Trabzonspor. In de zomer van 2022 loopt zijn contract bij Bolonga ten einde. Na 35 wedstrijden zit zijn avontuur daar dus op.

Stefano Denswil tekende in 2015 voor een eerste keer bij Club Brugge. Hij was er een vaste waarde in de verdediging en versierde in 2019 een transfer naar de Serie A. Daar kwam het jeugdproduct van Ajax op een zijspoor terecht, waardoor hij in januari opnieuw werd uitgeleend aan blauw-zwart. Uiteindelijk, verzameld over beide periodes, kwam hij 192 keer in actie voor Club Brugge.