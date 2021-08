'De Caje' verliest door overlijden Van Moer een vriend voor het leven: "Onze band was uniek in het voetbal"

Het plotse overlijden van Wilfried Van Moer laat niemand onberoerd en ook al zeker Jan 'De Caje' Ceulemans niet. Ceulemans en Van Moer bleven ook na hun respectievelijke voetbalcarrières een goede band onderhouden. Het afscheid van Van Moer valt Ceulemans zwaar.

In HLN onthult Ceulemans hoe hij het overlijden van zijn goede vriend vernam. "Ik kreeg plots een bericht en ik dacht: 'Neen, dat kan toch niet?' Dit raakt me enorm hard." Even later volgde de bevestiging. "Zijn dochter belde mij wat later op. Wilfried had maandagmiddag ongelofelijke 'koppijn' gekregen en is in coma gegaan. Hij is niet meer wakker geworden. Hij was gezond, had niets voor... Ik ben echt geschrokken van zijn overlijden."

Voor de coronacrisis , zagen Ceulemans en Van Moer mekaar nog vaak. "Eén keer om de maand spraken we af op een pintje te gaan drinken. Wilfried en ik zijn een beetje hetzelfde. We zijn altijd simpel gebleven. We hadden gewoon veel raakpunten. Zijn gevoelens hield hij het liefst voor zichzelf. Zo zat hij nu eenmaal in mekaar. Wilfried was Wilfried. Hij deed zijn goesting. Op en naast het veld. Daar heb ik altijd naar opgekeken."

Ceulemans wist alleszins wat hij aan hem had. "Hij bleef steeds zichzelf en voor zijn vrienden ging hij door het vuur. De band die we hadden, was eigenlijk uniek in het voetbal." En wat onthoudt hij van de voetballer Van Moer? "Ik heb hem altijd gezien als de ontbrekende schakel bij de Rode Duivels eind jaren zeventig."

Met Van Moer erbij ging het niveau van de nationale ploeg nog eens in één ruk de hoogte in. "We waren al goed, maar toen hij terugkeerde werden we beter. Samen met Van Himst was hij één van de beste 'sjotters' van zijn generatie."