Geen volle tribunes in Antwerp-Nicosia: "Buiten onze wil anders over beslist"

Antwerp moet donderdagavond tegen Omonia Nicosia een 4-2 achterstand uit de heenmatch wegwerken. Een volgepakte Bosuil zou daarbij welkom zijn. Dat zal echter niet het geval zijn, zo liet de Great Old daags voor de return weten.

Hoewel was aangekondigd dat Tribune 4 volledig zou kunnen benut worden, kwam Antwerp daar woensdagmiddag op terug. Slechts 2000 fans zullen mogen plaatsnemen op Tribune 4.

"Vermits het comité van Binnenlandse Zaken niet vroeger dan 2 september bijeen komt en pas dan definitieve toestemming kan verlenen aangaande de capaciteit van Tribune 4 en de nodige attesten, kunnen we de vrije ticketverkoop voor de wedstrijd van donderdag helaas niet opstarten. Bovendien moeten we de huidige verkoop aan abonnees die voorrang hadden om tickets aan te kopen stopzetten", klinkt het bij Antwerp.

"De club beseft dat dit geen ideaal scenario is en betreurt de manier van communicatie van de afgelopen week. Antwerp had op een bomvolle Bosuil gerekend, maar daar is buiten onze wil anders over beslist."