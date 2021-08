POLL: droomloting of net niet? Waar strandt Club Brugge in de Champions League?

Ga er maar aan staan! Met PSG en Manchester City lootte twee van de meest kapitaalkrachtige teams ter wereld, terwijl RB Leipzig stilaan een habitué is op het kampioenenbal.

Noa Lang droomde van een poule met City, PSG en Ajax. De Nederlander kreeg bijna zijn zin. Voor het eerst in de geschiedenis doorstoten naar de laatste zestien op het kampioenenbal was het plan. Tja, de kans dat dat gebeurt, is klein. Erg klein.

Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Neymar, Sergio Ramos, Ruben Dias: al deze sterren passeren de komende maanden in Jan Breydel. Mag blauw-zwart al blij zijn met een stuntje? Of moet de derde plaats een doel zijn? Of voltrekken Philippe en co een heus voetbalmirakel? Laat het ons weten.