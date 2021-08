Waasland-Beveren in de voetsporen van Standard: rouwregister voor Wilfried Van Moer

Wilfried Van Moer blijft in vele voetbalharten zitten. Bij Waasland-Beveren doen ze wat Standard eerder ook al deed: een rouwregister openen voor Van Moer. Het rouwregister zal uiteindelijk overhandigd worden aan de familie Van Moer.

Eerder opende ook Standard - Van Moer zat dikwijls als supporter op de tribunes op Sclessin - een rouwregister voor Wilfried Van Moer. Waasland-Beveren volgt nu dat voorbeeld. Van Moer kende als voetballer twee passages bij SK Beveren. Hij begon er zijn carrière begin jaren '60. Een jaar later vertrok Van Moer in Beveren, om er terug te keren in 1980 en er dan nog te spelen tot 1982.

Door iets te zetten in het rouwregister, kan hulde gebracht worden aan Van Moer of een boodschap aan zijn familie achtergelaten worden. Wie hier interesse voor heeft, kan hiervoor terecht in de inkomhal van het hoofdgebouw op de Freethiel.

Op korte termijn kan dat op deze donderdag, vrijdag of maandag. Ook in Beveren brengen ze op deze manier een eerbetoon aan 'de Kleine Generaal'.