Genk tevreden met loting: "Het zijn clubs die binnen onze mogelijkheden liggen"

KRC Genk lootte met Dynamo Zagreb, Rapid Wien en West Ham United een aantrekkelijke, maar ook haalbare groep. Die mening leeft alvast bij de Genkies zelf.

Dimitri De Condé, fan van het Spaans voetbal, had er wel graag een Spaans team bijgezien, maar voor de rest is hij tevreden. "Omdat West Ham erin zit, spelen tegen een ploeg uit de Premier League is toch een unieke ervaring voor onze spelers", zegt hij bij HLN.

"En een mooie uitdaging. Maar overwinteren moet de ambitie zijn, dat moeten we durven uit te spreken. Zagreb is de eeuwige grote club uit Kroatië, maar die moeten we aankunnen. En Rapid Wien kennen we ook. Het zijn clubs die binnen onze mogelijkheden liggen. Ik heb een groot geloof in onze kwalificatiekansen.”