Van den Brom maakt zich kwaad na selectie van Roberto Martinez: "Wat moeten die jongens nog meer doen?"

John van den Brom heeft op zijn persconferentie gereageerd op de selectie van de Rode Duivels. Daarin zit geen enkele Genk-speler, terwijl Théo Bongonda en Bryan Heynen wel in de voorselectie zaten.

Van den Brom begrijpt niet waarom de twee niet werden opgeroepen. "Dat was heel ontgoochelend”, zei Van den Brom bij HLN. “Wat moeten die jongens nog meer doen om daadwerkelijk een keer opgeroepen te worden? In de plaats van voor de schijn in zo’n voorselectie te zitten.”

“Wat is het nut van die voorselectie als je bij de bekendmaking alleen maar hoort dat er keuzes worden gemaakt op basis van het constante niveau dat spelers halen. Als je dat allemaal optelt, dan zijn Heynen en Bongonda twee spelers die al héél lang op een héél hoog niveau presteren."

Het klopt gewoon niet

Bongonda was naar verluidt enorm ontgoocheld. “Kijk, het kan zijn dat Bongonda niet past in de manier van spelen van Martínez, maar zeg dát dan. Maar zeg dan niet elke keer dat ze er dichtbij zitten, want dat zei hij voor de definitieve selectie van het EK ook al. En het klopt ook gewoon niet wat hij zegt, dat hij alleen maar spelers oproept die bij hun club constant goed presteren en het op basis daarvan ook daadwerkelijk verdienen. En dat is niet oprecht ten opzichte van die jongens die hier bij ons elke week laten zien dat ze een meerwaarde zijn.”