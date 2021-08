Lukaku en zijn maats houden stand op Anfield Road ondanks een helft met man minder na betwistbare uitsluiting

Lukaku en zijn ploegmaats trokken naar Anfield Road voor de topper tegen Liverpool. De uitsluiting van Reece James maakte de opgave ineens een pak moeilijker voor Chelsea dan ze al was. De Blues hielden echter stand in de tweede helft en namen een punt mee naar Londen.

Uiteraard stond Lukaku aan de aftrap in deze absolute topaffiche en na twintig minuten kon hij al meejuichen. Het was Champions League-held Kai Havertz die het 'm opnieuw deed in een grote match. Met een schitterende kopbal op voorzet van Reece James zette de Duitser Chelsea op voorsprong.

Rode kaart streng verdict

Liverpool ging op zoek naar de gelijkmaker, maar dat doelpunt wilde in eerste instantie maar niet vallen. Tot Matip op slag van rust op de lat kopte en Reece James het schot van Mane tegenhield op de lijn. Via de dij van James kwam de bal tegen zijn arm: strafschop dus, maar er kwam ook nog een rode kaart bovenop. Dat was toch wel een streng verdict. Salah trok er zich niets van aan en zette de strafschop om.

Met een man minder kreeg Chelsea het enorm moeilijk in de tweede helft. Het kwam onder immense druk te staan, de ene aanvalsgolf van Liverpool volgde de andere op. Een winnend doelpunt viel er echter niet meer, het bleef 1-1. Lukaku en zijn teamgenoten zullen dit resultaat beschouwen als een overwinning.