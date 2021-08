Ook Ivan De Witte in de wolken na historische zege tegen Club Brugge: "Of dit onze referentiematch was?"

Het was alweer een tijdje geleden dat we nog iets van hem hoorden, maar na de 6-1 tegen Club Brugge moest Ivan De Witte wel reageren. "Neen, dit had ik ook niet verwacht."

"Niemand had het verwacht, ook ik niet. Met een puntje tegen Club Brugge zouden we al tevreden geweest zijn. We hebben wel verdiend gewonnen, maar ik had er niet op durven hopen ... 6-1 zeker niet", aldus De Witte na de pandoering aan blauw-zwart.

Referentiematch?

"Of dit onze referentiematch is? Het zou kunnen dat het er eentje is om de bladzijde om te draaien. Ik geloof erin en hoop erop, het is het resultaat van heel veel voorbereiend werk waar weinigen op voorhand in geloofden."

Toch wil De Witte voorzichtigheid prediken: "Ik wil niet te optimistisch worden, ik weet dat deze prestatie nog meerdere verlengstukken vraagt voor we daarover kunnen spreken. Maar samen met donderdag geeft dit veel opluchting binnen de club."