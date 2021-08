Man van acht miljoen gratis op te pikken bij Anderlecht!

Bubacarr Sanneh, ooit een aankoop van acht miljoen euro, ziet zijn contract verbroken worden bij Anderlecht.

31 augustus 2018: exact drie jaar geleden betaalde Anderlecht maar liefst acht miljoen voor een verdediger aan FC Midtjylland. Vandaag, drie jaar later, staat diezelfde verdediger op straat. Anderlecht heeft besloten om het contract van Bubacarr Sanneh te verbreken. Na geflopte uitleenbeurten aan Göztepe, KV Oostende en Aarhus is de man van acht miljoen dus werk- en clubloos.

De Gambiaanse international is niet de enige speler van paars-wit wiens contract vandaag verbroken werd. Ook Luka Adzic wordt op straat gezet. De 22-jarige Serviër werd ook in de zomer van 2018 gehaald door Anderlecht. Ze betaalden 800.000 euro voor hem. Hij werd uitgeleend aan FC Emmen, Ankaragücü en nog eens FC Emmen, maar dat mocht allemaal niet baten. In totaal maakte hij slechts 152 minuten voor Anderlecht.