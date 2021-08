Biedt Waasland-Beveren opnieuw soelaas voor overbodige Antwerp-middenvelder?

Antwerp zal op transfer deadline day haar kern nog willen afslanken. Een van de spelers die andere oorden mag opzoeken, is Louis Verstraete.

De 22-jarige middenvelder verscheen de eerste twee competitiewedstrijden aan de aftrap, maar verloor nadien zijn basisplaats. Afgelopen weekend haalde Verstraete de wedstrijdkern niet.

Een oplossing dringt zich op en mogelijk wordt Waasland-Beveren opnieuw de bestemming. Bij de Leeuwen speelde hij in de terugronde van vorig seizoen op uitleenbasis. Met drie doelpunten in vijf wedstrijden was hij er meteen van grote waarde, maar Verstraete kon niet vermijden dat Waasland-Beveren naar 1B degradeerde.

Waasland-Beveren zou de voormalige belofteninternational maar wat graag inlijven, ook Verstraete zelf staat niet weigerachtig tegenover een derde periode op de Freethiel. Bij de Great Old ligt Verstraete nog tot medio 2023 onder contract.