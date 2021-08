OFFICIEEL: Zulte Waregem huurt Frank Boya van Antwerp

Zoals verwacht heeft Zulte Waregem Frank Boya bij Antwerp weggehaald. Hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd met aankoopoptie. Het is al de negende transfer voor Essevee.

Frank Boya maakte vorige zomer de overstap van Moeskroen naar Royal Antwerp. Bij The Great Old speelde de 25-jarige middenvelder afgelopen seizoen 19 wedstrijden waarvan 5 in de Europa League.

“Zulte Waregem is een mooie club waar ik opnieuw stabiliteit en plezier kan vinden in het voetbal”, zegt Frank Boya. “Ik kom in een groep waar ik enkele spelers goed ken en kijk er dan ook enorm naar uit om te spelen voor Essevee.”

“Met de 1 meter 90 grote Frank Boya verwelkomen we een fysieke speler voor het verdedigende compartiment” vertelt Eddy Cordier. “We zijn ervan overtuigd dat Frank, met zijn ervaring in de Belgische competitie, zich verder kan ontwikkelen en we kijken uit naar een positieve samenwerking.”