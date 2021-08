OFFICIEEL: Topschutter aller tijden KV Kortrijk kiest voor andere Belgische club

Opvallend: KV Kortrijk speelt basispion kwijt aan andere Belgische club. Hij kiest voor een avontuur bij Moeskroen.

Dat Moeskroen zo snel mogelijk terug in de Belgische eerste klasse wil voetballen hebben ze vandaag nog eens duidelijker gemaakt. Met het halen van Teddy Chevalier zetten ze hun ambities nog eens in de verf. De eerste drie wedstrijden verloren ze alle drie, dus er moest nog iets gebeuren. De 34-jarige spits is de topschutter aller tijden van Kortrijk en was er ook dit seizoen nog een basispion. Toch kiest Chevalier nu zelf voor een avontuur in 1B.

Naar verluid kon Moeskroen de Fransman overtuigen door een grote financiële inspanning te doen. Hij zal er de volgende jaren dus goed zijn boterham verdienen. Opvallend is ook dat het al de derde keer is dat Chevalier afscheid neemt van Kortrijk, maar nu lijkt het wel de laatste keer te zijn. Met Rachid Aliouli heeft KV Kortrijk ook meteen een ervaren opvolger in gedachten. Momenteel onderhandelen ze met Angers over een transfer.