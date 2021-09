Dat is durven: jong toptalent van Barca neemt rugnummer tien van Lionel Messi over

Het voorbije weekend debuteerde Lionel Messi voor PSG, maar amper enkele weken na zijn vertrek bij FC Barcelona is zijn vaste rugnummer er al weggeschonken. Binnenkort zal toptalent Ansu Fati spelen onder het iconische nummer tien.

De 18-jarige aanvaller staat gekend als een groot toptalent. Ondanks een zware revalidatie is het vertrouwen van FCB in hun jeugdproduct enorm groot. Zo blijkt, want hij krijgt van de club nu het iconische nummer tien van Lionel Messi toegewezen.

De jonge Spanjaard speelde eerder al met het nummer 17 en 22. Ondanks de jonge leeftijd, en een jaar blessureleed, kwam hij al 43 keer in actie voor zijn club. Daarin trof hij dertien keer raak en deelde hij ook nog eens 5 assists uit.

Vorige week verscheen Ansu Fati voor het eerst weer op het trainingsveld na een zware knieblessure. Hij stond sinds november aan de kant. Momenteel traint Fati nog niet mee met de spelersgroep. Na de interlandperiode zou hij weer speelminuten kunnen verzamelen.

Verder werden ook de rugnummers van de nieuwkomers bekendgemaakt. Memphis Depay draagt het nummer 9, Sergio Aguero 19, Eric Garcia is de nieuwe nummer 24 en Luuk de Jong kiest voor het getal 17.

