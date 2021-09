Beerschot meent met twee nieuwe aanwinsten voldoende gewapend te zijn: potentiële topper en stabiele verdediger

Beerschot heeft zijn fans lang in spanning gelaten, maar uiteindelijk werden er gisteren toch nog twee inkomende transfers afgewerkt. Met verdediger Mauricio Lemos en middenvelder Moises Caicédo zou er nu voldoende kwaliteit moeten zijn om de situatie om te keren.

Peter Maes heeft zijn gevraagde versterking gekregen. Maar het is een stresserende dag geworden op het Kiel. De transfer van Lemos, de broodnodige nieuwe verdediger, was pas om 23u58 - twee minuten voor de deadline - in orde. De twee versterkingen waren trouwens de enige twee toptargets die bij Beerschot op de radar stonden.

Lemos komt op huurbasis over van Fenerbahçe en heeft pakken ervaring opgedaan bij Las Palmas en Sassuolo in de Spaanse eerste en tweede klasse. Een toptransfer en een kunststukje gezien het astronomische loon dat hij in Turkije verdient.

De 25-jarige Uruguayaanse verdediger moet de defensie stabieler gaan maken. Na het vertrek van Dario Van den Buijs, die een onvoldoende kreeg, was een nieuwe verdediger de prioriteit. Lemos kan zowel als libero of als rechter centrale verdediger uitgespeeld worden.

Potentiële topper

Met Moisés Caicédo haalde Beerschot nog wat Zuid-Amerikaanse flair binnen. De fysiek sterke en voetbaltechnisch goeie middenvelder doet denken aan Ronald Vargas toen hij net in België aankwam. Ook hij wordt gehuurd. Brighton&Hove liet hem vorige week nog debuteren in de League Cup.

De 19-jarige wordt gezien als een onmiddellijke versterking aangezien hij toch al sinds februari in Europa zit en zich al heeft weten aan te passen. Caicedo stond al een tijdje op de radar van Beerschot, zelfs toen ze nog in 1B zaten. Op het middenveld moet hij met zijn voetballend vermogen de concurrentie aanscherpen. Op het Kiel menen ze dat ze een potentiële topper beet hebben met de Ecuadoriaan, die nu al 10 interlands achter zijn naam heeft.